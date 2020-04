Coronavirus : en Nouvelle-Zélande, une Girondine confinée...à la ferme

Partis pour un périple de six mois en Nouvelle-Zélande, Asmâa et son ami ont vu leur voyage tourner court avec la mise en place du confinement. Plutôt que repartir en France, ils ont trouvé refuge dans une ferme, où ils travaillent au grand air.

C'est un grand voyage dont elle rêvait : Asmâa, jeune médecin pneumologue bordelaise, a pris une pause de six mois pour un périple avec son compagnon sur les routes de Nouvelle-Zélande. Mais quelques jours après leur arrivée, le pays passe au confinement et pour les voyageurs, se loger devient un vrai casse-tête : "les AirBNB ou les hôtels ne prennent plus les étrangers par risque de contamination, parce que la contagion ici, elle vient principalement des gens qui arrivent de l'étranger."

Une aubaine, la meilleure des solutions.

Se présente alors l'opportunité d'être embauchés dans une ferme tenue par un couple de sexagénaires. "Pour nous, c'était une aubaine, la meilleure des solutions." Ils ne sont pas seuls : avec eux, un couple de Texans et une Française, tous logés et nourris contre leur travail dans les champs et auprès des animaux. "On est toujours à l'extérieur, c'est agréable." En Nouvelle-Zélande, c'est l'automne "mais il fait encore bon, c'est l'été indien" décrit la jeune femme.

En ce moment, ce sont les vendanges qui occupent les journées, et ça amuse Asmâa. "J'ai toujours habité Bordeaux, j'aime le vin, mais je ne savais pas du tout comment on faisait les vendanges !" En tant que médecin, elle a proposé ses services au ministère de la Santé néo-zélandais, mais son aide n'était pas nécessaire. "Parce que la situation est gérée, elle est sous contrôle ici." Le 17 avril, la Nouvelle-Zélande comptait 9 morts du Covid-19.

Le rapatriement ? "On laisse notre place aux autres"

Asmâa n'a pas songé à rentrer en France. "Des Français sont rapatriés depuis peu, avec l'aide de l'ambassade. Nous, on ne veut pas rentrer. On laisse notre place aux autres, qui ont un entourage malade, de la famille..." Asmâa et son compagnon espèrent que la situation va s'améliorer, pour pouvoir reprendre la route et réaliser leur beau voyage.