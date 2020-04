Coronavirus : en Occitanie, des volontaires en Service civique contre l’isolement de nos aînés confinés

Dans toute la région Occitanie, depuis le début de la crise sanitaire, des jeunes volontaires du Service civique sont mobilisés pour lutter contre l'isolement des personnes âgées confinées. Une soixantaine en Haute-Garonne, une cinquantaine dans l'Hérault, une trentaine dans le Gard. Tous font leur service civique au sein de l'association Unis-Cité.

On estime à 1,5 million le nombre de personnes de plus de 75 ans souffrant d’isolement social, soit une personne âgée sur quatre (Claire Brun-Mandon, Unis-Cité)

Claire Brun-Mandon est la responsable de l'antenne montpelliéraine d'Unis-Cité : "bon nombre de nos volontaires ne peuvent plus rendre visite aux personnes âgées qu'ils visitaient auparavant dans le cadre de leur mission, et donc on s'est que finalement le lien pouvait être maintenu à distance via notamment des échanges téléphoniques le plus régulièrement possible".

Le téléphone, le courrier ou la vidéo pour rester en contact

Juliette Bonlarron, 23 ans, est une des volontaires de Montpellier. Deux fois par semaine, elle appelle trois personnes âgées pour prendre des nouvelles et les divertir un peu. "J'ai pris conscience très vite de l'impact que le confinement pouvait avoir et ça me tenait beaucoup à cœur de pouvoir continuer à les appeler". Elle téléphone notamment à une personne âgée en maison de retraite. Les visites sont interdites et elle est confinée dans sa chambre, "donc c'est vrai qu'avoir un coup de fil, ça lui fait beaucoup de bien". Inévitablement il est question du coronavirus mais Juliette prend bien soin d'aborder des sujets plus légers pour détendre l'atmosphère.

Le téléphone n'est pas le seul moyen de rester en contact avec les personnes âgées. Certains échangent des courriers électroniques ou manuscrits tandis que d'autres préfèrent la vidéo.

Le Service civique, un engagement de solidarité

Le Service civique est un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui désirent consacrer 6 à 12 mois de leur vie au service des autres, sur des missions d’intérêt général telles que la solidarité et la lutte contre l’exclusion, l’éducation, l’environnement, le sport et la culture,... etc. Les jeunes volontaires perçoivent une indemnité mensuelle d'environ 580 euros et bénéficient d’une couverture sociale prise en charge par l’État.