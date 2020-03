Coronavirus en Occitanie : le Préfet appelle au civisme

Au 13 mars, la région Occitanie compte 175 cas de contamination au coronavirus. A la veille des élections municipales, le Préfet Etienne Guyot appelle les citoyens au civisme.

Ne pas se précipiter dans les supermarchés

"Les rassemblements favorisant la transmission rapide du virus, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes est interdit sur le territoire national, tant en milieu fermé qu’en plein air (théâtres, cinémas, piscines, bibliothèques, lieux de culte,...), jusqu’à nouvel ordre. Les organisateurs d’événements et les gérants d’établissements recevant moins de 100 personnes doivent tout mettre en oeuvre pour que les mesures barrières soient respectées. Les concours et examens, manifestations revendicatives, le recourt aux transports et les commerces ne sont pas soumis à cette restriction, même si les mesures barrières doivent y être appliquées. Ainsi, les magasins d’alimentation en particulier continuent d’être approvisionnés et ne seront pas fermés. Étienne Guyot appelle « fermement à ne pas se précipiter dans les supermarchés, car il n’y aura pas de pénurie", explique la Préfecture.

Accueil des enfants des personnels de santé

Certaines familles de personnels de santé (*) peuvent être confrontées à l’absence de solution de garde pour leur(s) enfant(s) dès ce lundi 16 mars 2020. Leurs missions étant indispensables à la mobilisation actuelle de l’ensemble des professionnels de santé, les services de l’ARS et de l’Education Nationale ont engagé un recensement des besoins en demandant aux familles concernées de se faire connaître via leurs chefs d’établissements scolaires. En Occitanie, un système de garde spécifique s’organisera de façon progressive pour ces familles sans solution alternative de garde.

Ces enfants seront accueillis lundi matin dans leur établissement scolaire habituel puis regroupés dans un même établissement de proximité. L’objectif est de constituer des petits groupes d’enfants permettant aux élèves d’avoir accès aux enseignements à distance, mis en place par chaque établissement scolaire d’origine. Les fratries seront regroupées dans un même lieu. Afin que ce dispositif d’accueil soit opérationnel dès ce lundi, et compte tenu de la nécessité d’apprécier le nombre d’enfants et leur localisation, les familles concernées seront contactées depuis hier par les directeurs ou chefs d'établissement pour leur indiquer cette offre de service exclusif. Les familles qui n’auraient pas encore été contactées sont donc priées de se rapprocher de leur établissement ou école de rattachement dès lundi. Sur la base d’une attestation sur l’honneur et d’un justificatif professionnel (à récupérer dès que possible), ces familles pourront confier leur enfant à leur école ou leur établissement habituel pour la journée de lundi (et éventuellement mardi). En l’absence de services de transport et de restauration, les familles devront accompagner leur enfant dans le respect des horaires réglementaires et fournir le déjeuner (pique-nique).

Recommandations pour les élections municipales

- Il est recommandé aux agents qui manipulent les colis de bulletins de votes et des enveloppes du scrutin de se laver régulièrement les mains, ainsi qu'aux membres du bureau de vote. Le port de gants n'est pas recommandé : le contact se fait dans ce cas par les gants, ce qui n'empêche pas le contact avec les parties du corps exposées (visages, bouches, nez) et le port des gants dissuade de se laver les mains.

- De même, le port du masque chirurgical n'est pas recommandé sans présence de symptôme, pour les membres des bureaux de vote ni pour les électeurs. Il est réservé aux malades sur prescription médicale, aux contacts avérés haut risque, aux professionnels du secours à personnes, du transport sanitaire, des professions de santé.

- Un point de lavage des mains ou à défaut du gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition dans chaque bureau de vote.

- L'aménagement des bureaux de vote doit être fait de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée. Ainsi, un marquage au sol (par du ruban adhésif ou à l'aide d'une craie) peut être réalisé à chaque étape du parcours de l'électeur pour que soit maintenue entre chaque personne une distance suffisante (1 mètre environ).

- Il est recommandé d'installer les isoloirs de manière à ce que les électeurs ne soient pas obligés de manipuler les rideaux, car ce sont des surfaces propices à la transmission du virus. Ainsi, l'entrée des isoloirs peut être orientée face au mur, garantissant le secret du vote. - Il est recommandé aux membres du bureau de vote de limiter la manipulation des titres d'identité et de la carte électorale en privilégiant un contrôle visuel de ces pièces.

- Les lieux de vote doivent être nettoyés avant et après chaque tour de scrutin.

- Deux affiches présentant les gestes "barrières" doivent être apposées à l'entrée des bureaux de vote.

- Les électeurs peuvent apporter leur propre stylo afin d'émarger, à condition que l'encre soit bleue ou noire et indélébile. - Il est recommandé aux électeurs d'éviter les pics d'affluence (ouverture du bureau de vote, fin de matinée, puis à partir de 16h) afin de limiter les files d'attente.

- Enfin, pour les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées de plus de 70 ans, elles pourront bénéficier d’un système de coupe-file afin de ne pas prendre part aux files d’attente.