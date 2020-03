Coronavirus - En plein confinement, le pain a toujours du succès à la boulangerie de la Bouille

Il y a du monde dans les boulangeries, en ces temps de confinement quasi-total ! Seuls les déplacements "essentiels" sont autorisés, et le pain, visiblement, en fait partie. Au sein de la boulangerie Châtel de la Bouille, on fait un peu patienter les clients avant de les servir.

Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ! En plein confinement de deux semaines et malgré la contrainte de ne se déplacer que pour des motifs "essentiels", la boulangerie-pâtisserie Châtel, à la Bouille (Seine-Maritime), ne désemplit pas depuis ce mardi. Les clients semblent déterminés à remplir leur attestation obligatoire de déplacement (à télécharger ici) pour venir chercher baguettes et viennoiseries.

Plus révélateur encore : la Fédération des entreprises de boulangerie a obtenu dérogation pour ouvrir sept jours sur sept pendant le confinement. "On y réfléchit", glisse Sabrina, boulangère dans l'enseigne seino-marine. "Si on ouvre toute la semaine, on va peut-être le faire sur une plage horaire moins importante, fermer à 16h... Pour ne pas trop se fatiguer."

À la boulangerie Chatel, on filtre les clients pour éviter la foule à l'intérieur. © Radio France - Yves-René Tapon

Les gants et les pinces pour le service

Car ils ne sont que quatre à faire tourner la boutique et le four à pain, pour subvenir aux besoins d'une clientèle incessante depuis le début du confinement, ce mardi 17 mars. "Ma vendeuse, un ouvrier en boulangerie, mon mari et moi", précise Sabrina.

"On prend les gants, la pince, et on sert tous les clients !" Sabrina, boulangère à la Bouille

Dans le détail, les fréquentations n'ont pas vraiment explosé : on tourne autour des 180 clients par jour. Par contre, le panier moyen est plus élevé depuis le début du confinement : "Les visiteurs prennent plus de baguettes, des pains spéciaux pour mettre tout ça au congélateur..." Ici comme au supermarché, certains jouent la carte de la prévention !

Du monde, des produits à vendre... avec tout ça, attention à ne pas oublier les gestes "barrière", indispensables pour endiguer la pandémie de coronavirus. "On se protège comme tout le monde", confirme Sabrina. "On prend les gants, la pince, et on sert tous les clients !"

Elle a également organisé un petit circuit à l'intérieur de la boulangerie pour éviter que tout le monde se marche dessus, et pour faire respecter les distances de sécurité.

Pâques un peu trop anticipé ?

Il n'y a pas de raison : le dimanche de Pâques, 12 avril 2020 cette année, va lui aussi être secoué (comme tout le reste) par la maladie et ses conséquences. Dans l'arrière-boutique de la boulangerie Châtel, on a déjà prévu le coup dans la production. "Mes chocolats maison sont déjà fabriqués, garnis, je suis en train de les emballer", révèle Sabrina.

L'occasion pour elle de lancer un petit appel préventif pour les grands gourmands : "Si les gens veulent venir chercher un chocolat de Pâques dès maintenant, qu'ils n'hésitent pas !" Quitte à faire, de son côté, un petit geste commercial au cas où les stocks auraient du mal à descendre. À bon entendeur !