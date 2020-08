Coronavirus en Sarthe : comment et pourquoi la préfecture maintient ou annule un événement ?

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux événements ont été reportés ou annulés en Sarthe. Certains organisateurs ont préféré jeté l'éponge avant d'engager trop de frais mais la plupart du temps, c'est la préfecture qui tranche. Quels sont les critères ? Les précisions de Thierry Baron, le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe.

Plusieurs critères sont pris en compte avant de prendre une décision

"Moins il y aura de rassemblements, moins il y aura de contacts", souligne en début de conférence de presse ce vendredi Thierry Baron, le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. "La préfecture ne veut pas tout interdire mais peut le faire dès qu'il y a plus de dix personnes. Tout organisateur d'événement doit déposer un dossier en préfecture en précisant où a lieu le rassemblement, combien de personnes cela va concerner, si la manifestation a lieu dans un lieu fermé ou ouvert et quelles sont les dispositions sanitaires. Et non seulement, il faut présenter le dossier mais aussi montrer que l'on est en mesure de faire respecter les différentes dispositions. Le dossier est ensuite étudié en préfecture. Pour le moment on gère pour ce week-end et après on verra dans les jours suivants".

En temps normal, il y a plusieurs milliers de spectateurs aux 24h moto © Maxppp - Joël Le gall

Les 24h moto maintenues à huis clos

Alors, les décisions des services de l'état peuvent paraître surprenantes voire contradictoires quand on note que pour ce week-end les 24h vélo ont été annulées alors que les 24h moto sont maintenues pour le week-end prochain. Pour Thierry Baron, le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe : "le dossier de l'ACO, (organisateur des 24h moto) est plus complet. L'ACO prévoit en effet une équipe de prévention sur site, et tous les participants devront présenter un test de dépistage négatif de moins de 72h avant de pouvoir rentrer sur le circuit. Des dépistages auront également lieu sur place. Un protocole sanitaire strict que n'avait pas présenté les organisateurs des 24h vélo".

Par ailleurs, pour le match de football prévu au MMAréna vendredi prochain, la décision du huis-clos n'a pas encore été prise. La préfecture de la Sarthe souligne également qu'elle sera vigilante ce dimanche sur les éventuels rassemblements en marge de la finale de la Ligue des champions de football.

Pas d'interdiction mais un cluster suite à un mariage

Thierry Baron a également évoqué les fêtes privées, comme les anniversaires et les mariages, et invite à la plus grande prudence. Un mariage organisé début août à La Milesse près du Mans a entraîné un cluster. 76 personnes ont été contaminées.