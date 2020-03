Coronavirus en Sarthe : la mairie de Sablé-sur-Sarthe aide les personnes isolées

La mairie de Sablé-sur-Sarthe met en place une cellule avec un numéro unique pour aider les personnes isolées. La cellule est joignable dès ce mercredi au : 02.43.62.50.50.

Un seul numéro : le 02.43.62.50.50

Pour faire face aux mesures mises en place pour lutter contre le Coronavirus (Covid 19), les collectivités de Sablé-sur-Sarthe déploient une cellule de coordination des services d’aides aux personnes isolées. Il s'agit d'une porte d’entrée unique, qui est déployée sur l’ensemble de la communauté de commune (ce qui représente 30.000 habitants). Elle a pour but de recenser et de répondre aux demandes des personnes vulnérables, seules et/ou qui ne peuvent pas du tout sortir. Les usagers qui sont intéressés peuvent contacter la cellule par exemple pour la prise en charge des courses, pour aller chercher des médicaments, pour une demande d’aide à domicile ou tout simplement pour maintenir un lien social. La cellule est joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 par téléphone au 02.43.62.50.50 ou via un formulaire de contact disponible sur le site www.sablesursarthe.fr "En revanche, ce n'est pas un service d'urgence" souligne Didier Bazot, le responsable de la cellule. "Il ne faudra pas non plus appeler ce numéro, si vous avez une fuite d'eau ou que les poubelles n'ont pas été ramassées"

"Il s'agit de répondre aux demandes des habitants qui se trouveraient en situation d'isolement ou de vulnérabilité en raison du confinement", a dit hier Marc Joulaud.

Trois personnes vont se relayer pour répondre aux appels. Pour ce service, la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est en lien avec plusieurs associations et collectivités (la Croix Rouge, le CCAS, le Conseil Départemental, le CLIC, l’ADMR et MOBIL IT 72)