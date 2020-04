Coronavirus : entraide, numéro vert et cellule d'aide psychologique, Thionville s'organise

Face à l'épidémie de coronavirus, la ville de Thionville continue de s'organiser. Le maire, Pierre Cuny, publie sur Youtube ce mercredi, une vidéo pour "faire un point" sur les dispositifs opérationnels dans la ville, notamment un service pour accompagner les personnes âgées et isolées, ainsi qu'un centre gratuit de consultations du covid-19 prêt à ouvrir dans le centre-ville.

6.000 personnes âgées contactées

Grâce à Thionville entraide, "une communauté de 2.000 volontaires", les "aînés et les plus fragiles" ne sont pas laissés de côté, explique Pierre Cuny dans cette vidéo. "Plus de 6.000 d'entre eux sont contactés pour identifier leurs besoins, qu'il s'agisse de courses alimentaires, du nécessaire pour l'hygiène, du lien avec leur pharmacie", précise-t-il. Un numéro vert a été mis en place pour les personnes qui ont besoin d'aide : il s'agit du 0 800 830 825. Une cellule d'aide psychologique est activée pour les personnes "seules" ou "angoissées".

Du matériel de protection à disposition pour les professionnels de santé

Pierre Cuny indique également aux professionnels de santé qui en auraient besoin, que du matériel de protection, gants, masques, est disponible pour eux. Cela concerne, notamment les professions libérales : médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, podologues... Si cela vous concerne, vous pouvez joindre le cabinet du maire au 03.82.82.25.09, du lundi au vendredi entre 10 heures et midi.

40 millions d'euros pour soutenir les entreprises du territoire

40 millions d'euros sont débloqués pour soutenir les entreprises du territoire dont l'activité est touchée par le confinement. Pour les commerçants et les usagers, un site internet vient d'être mis en ligne pour consulter la liste des magasins ouverts et les services de livraison à domicile. Par ailleurs, les commerces autorisés pourront ouvrir le 10 avril, jour férié du Vendredi Saint. Si vous avez des questions concernant les commerces de la ville, vous pouvez contacter le manager de la ville au 07.85.47.65.22 du lundi au vendredi de 10h à midi. Les marchés alimentaires restent suspendus.

Ouverture prochaine d'un poste de consultations pour les patients covid-19

En lien avec l'ARS, la préfecture, le CHR Metz-Thionville et des médecins libéraux, un poste de consultations "avancé" est désormais prêt à fonctionner, salle Jean Burger, dans le centre-ville. Il va pouvoir fonctionner grâce "à la mobilisation de trente médecins, trente paramédicaux et à la protection civile". Les consultations y seront gratuites, réservées aux personnes présentant des symptômes sur sollicitation de l'ARS, du CHR ou des médecins libéraux. "Le meilleur signe de solidarité : rester confiné. L'heure est grave", ajoute le maire de Thionville.