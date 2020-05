Les autorités estiment que la Moselle connait une surmortalité comprise entre 600 et 700 décès de plus que l'an dernier sur la période allant du 1er mars à aujourd'hui. Les règles ont été assouplies pour les opérateurs funéraires.

Coronavirus : entre 600 et 700 décès de plus en Moselle en mars et avril

La surmortalité en Moselle ne fait aucun doute depuis le déclenchement de l’épidémie de coronavirus, elle est estimée entre 600 à 700 morts de plus en mars et avril par rapport à la même période l’an dernier. Cela représente environ un tiers de morts en plus étant donné que la Moselle connait en temps normal entre 2.000 et 3.000 décès sur cette période (pour un million d'habitants).

Face à cette surmortalité, les 162 opérateurs funéraires (pompes funèbres) du département ont bénéficié de règles assouplies pour y faire face. Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle Olivier Delcayrou expose ces assouplissements : "Les opérateurs dont l’habilitation pouvait tomber pendant la crise ont vu celle-ci prolongée. Les délais d’inhumation ont aussi été prolongés. Un corps pouvait être conservé dans de bonnes conditions pendant 20 jours à condition qu’il ne soit pas touché par le covid-19, alors qu’en temps normal c’est six jours maximum. En revanche, pour les décès liés au covid-19 ou suspectés de l’être, il n’y a pas eu de préparation des corps et la mise en bière a été immédiate".

Cercueils fermés immédiatement

Conséquence, des familles n'ont pas pu voir une dernière fois leur défunt si celui avait contracté le coronavirus. A quelques exceptions près, parfois des familles ont pu être suffisamment équipées pour dire adieu à la personne morte. On a permis aux opérateurs également de fermer les cercueils sans la présence d’un officier de police judiciaire, comme le maire, normalement indispensable pour identifier le corps.

Baisse de la mortalité dans le Grand est depuis mi-avril

La région Grand est connaît une hausse de 49 % des décès sur la période allant du 1er mars au 4 mai mais toutes causes confondues. Statistiques fournies par l’INSEE. Sur la période du 16 avril au 4 mai, la mortalité diminue dans le Grand est de 39 % par rapport à la première quinzaine d’avril.