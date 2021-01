Coronavirus : environ 50% des soignants prioritaires déjà vaccinés à la clinique Pasteur de Bergerac

Trois centres de vaccination pour les soignants ouvrent cette semaine du 11 janvier en Dordogne : à Périgueux, Sarlat et Bergerac. A Bergerac déjà, la clinique Pasteur a commencé vacciné ses soignant volontaires. 40 doses ont été reçues le 7 janvier dernier explique le directeur de l'établissement, Marc Baransade sur France Bleu Périgord : "nous avons été contactés le mercredi par l'Agence régionale de santé pour débuter la vaccination pour les personnels soignants de plus de 50 ans et pour ceux qui présentent des facteurs de risques".

Marc Baransade, directeur de la Clinique Pasteur de Bergerac Copier

Une deuxième livraison de vaccins attendue prochainement

"On a vacciné un peu plus 50% de nos effectifs médicaux et un peu plus de 20% de nos effectifs para-médicaux", déclare Marc Baransade qui s'est lui-même fait vacciner contre le coronavirus. Selon le directeur "la majorité des personnels est favorable à la vaccination, il y a quelques réticences donc nous travaillons beaucoup sur ce sujet pour encourager les équipes à se faire vacciner".

La clinique Pasteur de Bergerac doit recevoir une deuxième livraison de vaccins prochainement. L'établissement s'est proposé pour devenir centre de vaccination pour les soignants du libéral puis pour le grand public.