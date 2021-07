Coronavirus : environ 800 personnes manifestent contre le pass sanitaire dans les rues d'Amiens

Ils étaient bien plus nombreux que la semaine dernière. Pour la deuxième manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, environ 800 personnes se sont regroupées à Amiens ce samedi 24 juillet. Lancée sur les réseaux sociaux, la manifestation a été soutenue par l'UD CGT de la Somme.

"Liberté, résistance"

Le mot d'ordre dans la foule : "liberté". Les manifestants sont venus pour dire leur colère contre l'extension du pass sanitaire, "mesure liberticide" selon eux. "Ma maman est en Ehpad, et je ne pourrai pas continuer à la voir sans pass. Ça me paraît inconcevable !" témoigne Françoise, venue en famille. "On est le pays des droits de l'Homme, et je trouve qu'on montre un très mauvais exemple" ajoute Lise, étudiante dans le domaine de la culture. "J'ai dû me faire vacciner pour espérer trouver un travail."

Les manifestants sont venus témoigner de leur opposition à l'extension du pass sanitaire ce samedi 24 juillet à Amiens. © Radio France - Marie Dorcet

Beaucoup le soulignent, ils ne sont pas opposés au vaccin, mais au fait de ne pas laisser le choix de se faire vacciner ou non. A l'image de Bruno, qui se présente comme un "vacciné solidaire". "Je comprends que des gens se posent des questions", explique-t-il. Mais sur sa pancarte, il ne parle pas que de vaccination : "Y'a un ras-le-bol qui s'exprime, et qui va peut-être grandir. J'espère qu'on revendiquera aussi le droit à l'emploi, et à un salaire décent".

Le pass sanitaire ou la vaccination n'étaient pas les seuls motifs de revendication dans la foule. © Radio France - Marie Dorcet

Cristallisation des tensions

"C'est le pass sanitaire qui prime actuellement, mais la colère des gens est beaucoup plus large" témoigne un manifestant. "C'est les _mêmes revendications que les gilets jaunes".C'est aussi pour ça que l'UD CGT de la Somme a décidé de se joindre au mouvement ce samedi. "L'obligation du pass sanitaire introduit une énième mesure de division qui permet à Macron d'avancer sur les autres chantiers : réforme des retraites, assurance chômage, on l'a entendu dans son discours." explique Kevin Crépin, secrétaire départemental de la CGT. "Le point commun entre tout ça, c'est le passage en force. Les gens n'en veulent pas"._ Les manifestants se sont déjà donné rendez-vous pour samedi prochain.