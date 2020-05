Coronavirus : environ 800 personnes testées à l'abattoir Kermené dans les Côtes d'Armor

Les tests ont commencé à 8h ce mardi 19 mai. Les salariés patientent, par petits groupes, sous des tentes installées sur le site de l’abattoir surveillé par des gendarmes.

Soixante-dix personnes sont mobilisées pour l' opération. "Ils nous prennent la température puis nous testent au niveau du nez", raconte Colette, testée dans la matinée, après le travail. "Tant que nous n'avons pas les résultats, on continue de venir au travail", poursuit la salariée.

Ce dépistage de masse concerne les employés de la section porc de l’usine. "C'est assez long mais ça se passe bien", ajoute une autre salariée.

Au moins, on sera fixé ! On aura les résultats au bout de 24h. Si c'est positif, on devra rester deux semaines chez nous.