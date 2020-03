Coronavirus : "On est obligé de bricoler, on est pas équipé" alerte un médecin

"Les masques ? Il faut déjà en avoir et beaucoup de médecins n'en n'ont plus", constate le docteur Claude Bronner derrière son bureau. Le président de la Fédération des médecins de France Grand Est pointe du doigts un manque d'anticipation de la part des pouvoirs publics.

Des médecins démunis

C'est donc l'école de la débrouillardise dans plusieurs cabinets de médecins. "On est obligé de bricoler, on est pas équipé, on comptait sur la Chine, on a vu ce que cela a donné...", décrit le docteur. Certains de ses confrères en viennent même à utiliser des masques périmés, datant de l'épidémie de H1-N1 de 2009. Claude Bronner espère lui en recevoir de nouveaux dans le courant de la semaine.

Pénurie de masque de protection pour les médecins Copier

Sans protection, le praticien tente tant bien que mal de diminuer les risques de contamination : "Je ne sers plus la main aux patients, ni à mes proches. Quand j'ouvre une porte, j'essaye de ne pas trop toucher la poignée et je les nettoie." A part ces quelques règles d'usages, le médecin avoue ne pas pouvoir faire plus.

La téléconsultation plutôt que les salles d'attente

Claude Bronner le martèle : en cas de doute sur une probable contamination ne vous rendez pas chez votre médecin traitant. "Si vous avez des problèmes respiratoires, il faut consulter. Mais pas aller dans la salle d'attente où il y a beaucoup de monde, il faut appeler son médecin pour une téléconsultation", conseille Claude Bronner.

C'est complètement stupide d'aller consulter à l’hôpital !" - Claude Bronner, médecin généraliste

Le pire est de choisir l'hôpital. "Les urgences sont surchargées et c'est vraiment rendre un très très mauvais service à tous le monde", déclare le docteur. Cela ne ferait qu'aggraver la situation selon le médecin. Le mieux reste, dans un premier temps, d'appeler le 15.