Coronavirus et armée : les troupes de montagne mobilisées

À l'image de l'opération "Sentinelle" pour lutter contre le terrorisme, l'armée française est mobilisée sur le territoire national pour faire face à la crise sanitaire du Coronavirus, c'est l'opération "Résilience". Dans nos régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud (ex PACA) la 27e brigade d'infanterie de montagne est évidemment sur le pont.

La 27e BIM a des militaires installés du Vaucluse à la Haute-Savoie en passant par les Hautes-Alpes ou encore l'Isère où est basé son commandement (à Varces près de Grenoble). Le Général Pierre-Joseph Givre qui commande l'ensemble de la 27e BIM est l'invité de France Bleu.

Le Général Pierre-Joseph Givre au micro de France Bleu Copier

Vos troupes sont-elles déjà mobilisées sur l'opération "Résilience" ?

Oui, c'est déjà le cas, nous sommes mis à contribution dans chaque département où nous avons des brigades, de la Haute-Savoie au Vaucluse, nous sommes déployés et en mesure d'apporter un appui aux services publics. Que ce soit dans le domaine sanitaire, logistique ou dans la surveillance de lieux "sensibles" comme des hôpitaux ou des centres de distribution d’équipements de protection comme par exemple des masques. Nous supervisons aussi d'éventuels transferts de patients d'une région à une autre. Ce week-end par exemple nous avons été mobilisés sur un transport de patient à destination du CHU de Grenoble, un transfert par hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre, mais pour l'instant, dans la région, ces opérations restent heureusement marginales.

En revanche vous n'êtes pas chargés des contrôles de la population ?

Non, à ce stade, et j'ai bien dit à ce stade, ce n'est pas notre mission de participer aux contrôles de respect du confinement, c'est la mission des forces de l'ordre intérieures.

Et si l'épidémie gagne du terrain, aurez-vous les moyens de vous impliquer plus ?

Oui bien évidemment. Pour l’instant on répond aux sollicitations, mais on a tous en tête le pic de l'épidémie et nous avons conservé ce qu'on appelle dans notre langage "une masse de manœuvre" prête à intervenir et à se substituer, si c’était nécessaire, à des services publics qui seraient défaillants.

à lire aussi EN IMAGES - L'hôpital militaire de campagne bientôt opérationnel à Mulhouse

En parallèle, vous continuez de mener aussi de front la mission "Sentinelle" contre le terrorisme en France et vos missions à l'étranger ?

Oui, nous avons par exemple des hommes postés à Lyon et Paris sur les opérations "Sentinelle" et d'autres sur l'opération "Résilience". On a aussi cinquante commandos qui sont au Mali dont on prépare la relève et on a aussi des équipes en Outre-Mer.

Le coronavirus ne connait pas les frontières, êtes-vous particulièrement vigilants pour vos hommes en mission au Mali ?

Oui bien sûr nous faisons extrêmement attention aux mesures sanitaires et au mesures barrières au Mali, comme ici d'ailleurs. Notre force c'est le collectif. Ce qui nous permet de réagir vite en cas de besoin c'est le collectif. Il faut donc garder des effectifs importants disponibles en caserne. Mais il faut éviter que ce collectif créé des "clusters" qui pourraient ensuite diffuser le virus en interne et à l'extérieur.

Comment appliquez-vous le confinement dans un univers comme celui d'une caserne avec des dortoirs et des réfectoires ?

Nous y avons réfléchi en amont de la crise. On ne peut pas appliquer littéralement les mesures de santé publique qui sont destinées aux individus. Donc très concrètement, on a installé des unités de contrôles au sein des casernes, des patrouilles qui sont chargées de faire appliquer les mesures barrières aux autres militaires. Ensuite on a pris des mesures pour l'hygiène notamment en cuisine pour l'alimentation qui sont extrêmement strictes. On a développé les télé-consultations médicales pour limiter les déplacements. Enfin concernant le sport, qui est très important pour nous, car il nous faut maintenir la condition physique des soldats, on limite au maximum les regroupements et on a supprimé certaines activités notamment la musculation ou la piscine où il y a des risques évidents de contagion.

Et pour assurer vos missions, avez-vous des masques ?

Non, car nous n'en avons pas besoin pour le moment. Les masques sont prioritairement destinés aux soignants et aux personnes fragiles. Notre rôle c'est d'aider à leur distribution, c'est aussi de mettre à disposition des soignants et des populations à risque, le matériel dont dispose l'armée. S'il y avait un déploiement massif de militaires sur le territoire dans le cadre du pic épidémique nous pourrions être susceptibles d’en porter mais pour le moment nous n'en avons pas besoin, d'autant plus que nos soldats sont jeunes, font beaucoup de montagne, sont donc en très bonne condition et en très bonne santé.