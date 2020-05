Coronavirus et commerces : "On ne sauvera probablement pas tout le monde" selon Ludovic Jolivet

Comment vont les commerces quimpérois ?

Ça va être extrêmement compliqué pour eux de repartir mais je les ai vus la semaine prochaine, affairés autour de leur boutique avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie. Le rôle de l'Etat et des collectivités va être de les accompagner à nouveau et d'amorcer la pompe. L'envie des Quimpérois et des habitants du secteur de recommencer à dépenser leur argent va être plus forte. _On ne sauvera probablement pas tout le monde_. La chambre de commerce a travaillé avec les commerçants pour qu'il y ait du gel, des masques. Un site internet qui s'appelle "j'achète à Quimper" va être mise en ligne ces tous prochains jours.

La rentrée des classes, ça s'organise comment à Quimper Ludovic Jolivet ?

Ça a été une volonté très claire de commencer à rouvrir les écoles à condition que les professeurs disent comment ils voulaient travailler. La collectivité gère l'extra-scolaire. Nous n'avons pas autant d'animateurs, d'éducateurs pour accompagner les enfants qui ne sont pas en place. Il y a eu beaucoup d'appréhension des parents en revanche ils étaient pratiquement 60 % à décider d'envoyer leurs enfants à l'école par rapport à l'enquête que nous avons réalisée. Il n'y a pas de garderie le matin, il y a cantine à midi et garderie partielle le soir, faute de moyens humains pour garder les enfants.

La grande question c'est où trouve-t-on des masques ?

Des masques il y en a dans les magasins. Nous attendons 100.000 masques sur la communauté qui arriveront en trois fois, à partir du 18 ou du 20 mai. Ce sont des masques aux normes. Ça coûte _300.000 euros_. Mais avec un ce ne sera pas suffisant, j'imagine que les habitants ont pris quelques disposition. Il y a des masques papiers, des masques tissus : on en a cousu plus de mille avec des couturières pour les personnes vulnérables qui seront distribués à partir de ce lundi après-midi.

Un deuxième tour des élections municipales en septembre ça vous va ?

Vous savez, on ne décide pas grand chose dans ce genre de situation. Mais je pense qu'il est logique et normal que le scrutin n'ait pas lieu au mois de juin. Pour voter, il faut être serein et c'est normal que l'Etat reporte les élections. Les Quimpérois n'ont pas l'esprit en campagne en ce moment.