Coronavirus et confinement : 13 bureaux de postes restent ouverts en Côte-d'Or

La Poste maintient l’ouverture de 13 bureaux en Côte-d’Or et rappelle que le strict respect des mesures barrières nécessaires à la protection des chargés de clientèle et des clients conditionne chaque jour l’ouverture effective de chacun de ces bureaux.

Quels bureaux sont ouverts ?

Les 13 bureaux de Côte-d’Or qui restent ouverts sont ceux de Chenôve, Fontaine-Les-Dijon, Longvic, Quétigny, Beaune, Chatillon-sur-Seine, Genlis, Vitteaux, Dijon Parc, Dijon Grésilles, Dijon Grangier, Dijon Clémenceau, et Dijon Canal.

Ces bureaux ouvrent à 9h et ferment à 17h, sauf le bureau de Dijon Grésilles ouvert seulement à partir de 14h ce jeudi.

Privilégier les opérations à distance

La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr).

Ces nouvelles mesures s’adapteront en permanence à l’évolution du contexte sanitaire suivant les décisions des autorités publiques, dans le cadre d’un dialogue social permanent et en tenant compte de toutes les situations locales.

Services essentiels rendus en bureaux de poste

Les services essentiels suivants seront priorisés :

- Le retrait d’espèces au guichet et aux automates

- Le dépôt d’espèces sur automates

- Les dépôts de chèque sur automates et urnes

- La remise de fonds commandés par la DGFIP

Lorsque cela est possible, ce socle est étendu, en fonction de la situation de chaque bureau à ces autres services :

- Retraits de courrier (Lettres Recommandées), Colis et Chronopost

- Affranchissement des lettres sur automates

- Affranchissement et dépôt de colis et Chronopost

- Paiement des factures Eficash

- Dépôt d’espèces au guichet

- Emission & paiement Western Union et mandats internationaux

- Dépôt d’espèces et de chèques au guichet pour les Professionnels