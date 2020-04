Le département de Seine-Maritime annonce ce jeudi 16 avril 2020 avoir passé commande de 350 tablettes numériques pour les résidents des ehpads et résidences autonomie du territoire.

Coronavirus et confinement : 350 tablettes distribuées dans les Ehpad de Seine-Maritime

Le dispositif départemental doit permettre d'équiper ehpads et résidences autonomie de la Seine-Maritime à raison d'une tablette pour environ 50 résidents.

Le dispositif départemental doit permettre d'équiper ehpads et résidences autonomie de la Seine-Maritime à raison d'une tablette pour environ 50 résidents. Le département annonce ce jeudi avoir passé commande de 350 tablettes numériques. L'objectif est de permettre aux résidents confinés à cause de la pandémie de coronavirus de garder un contact visuel avec leurs proches, ce qui contribue notamment à lutter contre les troubles cognitifs. Pour utiliser ces tablettes et accompagner les personnes âgées qui les utiliseraient, le département a également lancé un appel au bénévolat à ses agents départementaux. Certains d'entre eux apporteront ainsi leurs soutiens aux personnels des ehpads.

Depuis le début du confinement, la question de l'isolement des personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite est particulièrement sensible pour leurs proches. Certains ehpads utilisent tous les moyens à leur disposition pour rompre la solitude et maintenir le lien. C'est le cas par exemple d'un ehpad de Grand Quevilly où les résidents communiquent en photos avec leurs proches via la page Facebook de l'établissement.