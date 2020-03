Vidéo - Coronavirus et confinement : à Annecy, il joue de la guitare tous les soirs pour les soignants

Des notes de guitare électrique s’échappent du 1er étage d’un immeuble du quartier des Fins à Annecy. Il est un peu plus de 20 heures, les habitants viennent d’applaudir le personnel soignant et Christophe Duflos poursuit l’hommage. Le professeur de guitare a posé son ampli sur le rebord de sa fenêtre et il joue. "Du rock, du blues … on choisit le morceau avec mes filles." Et c’est parti pour quatre à cinq minutes de musique. "J’ai un frère médecin et de nombreuses amies infirmières, j’avais envie de faire une action de solidarité pour ces gens qui se donnent corps et âme à l'occasion de cette crise sanitaire effroyable."

En trois soirées, le rendez-vous est devenu incontournable dans le quartier. Deux étages au-dessus de l’appartement de Christophe Duflos, l’un de ses voisins reconnait "attendre qu’il prenne sa guitare. De plus en plus de gens se mettent aux fenêtres, c’est cool et agréable." Et le guitariste va continuer. _"En cette période de confinement, je n’ai ni balcon ni jardin alors chaque soir c’est l’occasion de s’évader."Et il est aussi plein d’espoir. "A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. J’ai envie de croire que l’on pourra inventer un monde nouveau, plus solidaire."_