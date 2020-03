Coronavirus : Baillardran, spécialiste du cannelé, obligé de fermer ses magasins durant le confinement

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, les 18 points de vente Baillardran sont fermés en Gironde et les clients ont trouvé portes closes. Cette société lancée en 1988 par Philippe et Angèle Baillardran porte leur nom, elle emploie 125 salariés et possède 18 points de vente dont un en gare Montparnasse à Paris.

Baillardran, l'histoire d'une réussite

Avec ses boutiques rouges, Baillardran qui réalise plus de 8 millions de chiffre d'affaire, est devenu en 30 ans le spécialiste du cannelé, l’une des spécialités culinaires emblématiques de Bordeaux et de sa région. Ce petit gâteau à la robe caramélisée et au cœur moelleux à souhait fait partie intégrante de notre patrimoine culinaire. Parfumé à la vanille et au rhum, son nom vient du petit moule en cuivre cannelé dans lequel il cuit au four.

Production de cannelés à l'arrêt

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, l'ensemble des points de vente Baillardran sont fermés en Gironde et les clients ont trouvé portes closes. Les 125 employés sont actuellement au chômage technique et la production est totalement arrêtée. Les Bordelais vont devoir patienter encore un peu avant de pouvoir à nouveau déguster et retrouver leur pâtisserie favorite à l’heure du café (à moins d’avoir fait des stocks ou de maîtriser une recette !). Angèle Baillardran, la directrice du groupe est l’invitée de France Bleu Gironde.

