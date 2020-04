8000 masques produits chaque jour par l'usine Eminence basée à Aimargues (Gard) et les commandes ne cessent d'affluer. Elle propose désormais un kit aux particuliers pour satisfaire tout le monde.

Coronavirus et confinement : Eminence à plein régime pour la fabrication de masques

Une centaine de salariés d'Eminence sont mobilisés à ce jour en France pour fabriquer des masques de protection. Une cinquantaine sur le site d'Aimargues, une autre cinquantaine à l'usine de Sauve. Et depuis quelques jours, c'est aussi une centaine de personnes qui assemblent ces masques dans l'usine de Deva en Roumanie. "Les commandes se sont multipliées explique le PDG du groupe Eminence. Après les sapeurs pompiers, les forces de l'ordre, les enseignes de la grande distribution, ce sont maintenant les collectivités locales qui passent commande. On espère _fabriquer plus de 100 000 masques par jour d'ici la fin du mois d'avril_, mais pour chaque masque, il faut en moyenne 2 minutes 20. C'est pour cela que pour certaines commandes, nous ne pourrons pas livrer avant la mi mai".

La matière première difficile à trouver

Trouver la matière première, c'est aujourd'hui la principale difficulté d'Eminence. "Le fait de trouver des élastiques aussi précise Dominique Seau. _Le principal goulot d'étranglement, c'est de t_rouver des opérateurs et opératrices de confection hautement qualifiés pour réaliser un travail parfait. Tous ces éléments limitent la vitesse d'exécution puisque nous n'avons pas une quantité illimitée de matières ou d'équipes formées pour répondre à la demande qui est énorme aujourd'hui."

Un kit vendu par Eminence

Pour réduire ces délais, le groupe Eminence propose au grand public un kit de masques à coudre soi-même avec une machine à coudre ou à la main. On peut les commander dès ce vendredi sur le site de l'entreprise. Un tutoriel en vidéo est également disponible. "Grâce à ces kits, on contourne le problème de main d'oeuvre qualifiée " conclut le PDG.

à lire aussi Coronavirus : Nîmes Métropole commande 270.000 masques pour ses habitants