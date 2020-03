Coronavirus et confinement : "il faudra toujours avoir son attestation sur soi", dit le ministre Marc Fesneau

Après l'allocution du président Macron lundi soir, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner a expliqué que chaque citoyen (hors Français munis de cartes professionnelles) qui voudra, désormais, quitter son domicile, devra être en possession d'une attestation afin de justifier sa présence dehors. Marc Fesneau, originaire du loir-et-Cher, ministre des Relations avec le Parlement explique sur France Bleu Orléans : "il faudra toujours avoir cette attestation sur soi : soit vous la téléchargez sur le site internet du ministère de l'intérieur, soit vous la rédigez sur papier libre".

Marc Fesneau rappelle qu'il y a trois grands motifs justifiant de quitter son domicile pendant la période de confinement généralisé, annoncé par le chef de l'état : aller au travail si vraiment le télétravail n'est pas possible, aller faire des courses alimentaires ou en pharmacie, ou avoir une contingence personnelle (comme rendre visite à un parent malade).

Faudra-t-il refaire son attestation chaque jour ?

Faudra-t-il reproduire cette attestation chaque jour ? "Oui, mais il faudra simplement la réimprimer ou re-signer chaque jour en changeant la date. Car la date doit changer tous les jours évidemment".

Que feront les policiers et gendarmes ? "L'idée n'est pas de produire des amendes, il faut que chacun prenne ses responsabilités, mais nous avons des moyens de coercition pour ceux qui ne respectent pas les règles. L'idée n'est pas de verbaliser les gens en permanence dans les rues : il faut que chacun sorte dans la rue s'il en a vraiment besoin".

Il n'y a aucun risque de pénurie"

Concernant l'afflux de personnes dans les supermarchés : "il n'y a aucun risque de pénurie,le mouvement de panique n'a pas lieu d'être, les commerces alimentaires et supermarchés seront achalandés, le transport des marchandises est maintenu et fonctionne. J'en appelle à un civisme collectif : il faut que les soignants puissent faire leurs courses dans des conditions acceptables, eux aussi"

Le parlement va se réunir pour voter ces lois en urgence"

Après les annonces du président Macron, un projet de loi «pour répondre à l'urgence» va être présenté dès ce mardi en Conseil des ministres, et être examiné par les parlementaires à partir de jeudi.Marc Fesneau explique que "le parlement va se réunir pour voter ces lois en urgence".

Les députés et sénateurs se réuniront en nombre réduit et seront espacés

"Dix-huit députés sont touchés et deux sénateurs sont touchés par le virus, à cette heure, on va regarder les modalités avec les présidents de groupes et les présidents des deux chambres [lors de réunions téléphoniques ce mardi matin], on va se mettre en configuration minimum pour que les parlementaires soient installés de façon espacée, avec moins d'effectifs de parlementaires pour que les règles de protection sanitaires soient respectées au Parlement, donc oui il aura moins de députés et sénateurs présents, mais il y a consensus là-dessus entre groupes politiques."

Marc Fesneau conclut : "la démocratie va continuer fonctionner".