Coronavirus et confinement : L'inquiétude des campings et hôtels du Gard pour cet été

Ils ont dû fermer leurs portes à la mi-mars, et n’ont toujours pas de date de réouverture. Les professionnels de l’hébergement se demandent à quoi va ressembler la saison estivale, dans l’attente de nouvelles annonces du gouvernement prévues à la fin du mois de mai. "Nous sommes dans le noir le plus total", déplore le Gardois Bernard Sauvaire, PDG des campings Yelloh ! Village et membre du bureau de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.

"Nous n’avons aucune réservation jusqu’à la fin juin. Tout le personnel est en chômage partiel, nous avons annulé les contrats de saisonniers et nous nous débattons avec notre trésorerie. Ça devient très scabreux, très périlleux pour nos entreprises", explique-t-il.

Des plannings de réservation vides

Le constat est le même chez le Nîmois Serge Sanchez. Les plannings de réservation de ses quatre hôtels de Nîmes et Beaucaire restent désespérément vides, et ce pour les six mois à venir. "A cela, il faut ajouter les réservations des agences de voyages qui ont été annulées et reportées pour 2021."

Une inquiétude "majeure" confie l’hôtelier qui se dit prêt, malgré tout, à répondre aux réservations de dernières minutes cet été. "Nous sommes des professionnels, nous saurons nous adapter, ajoute-t-il. L’essentiel est les Français soient eux-mêmes rassurés pour sortir, voyager et aller au restaurant."

L'absence de clientèle étrangère

Et si les professionnels s’attendent à un repli des touristes français vers l’Hexagone, cela ne comblera pas le manque laissé par la clientèle étrangère. Ces vacanciers, notamment ceux d’Europe du nord, représentent 54% de la clientèle des campings Yelloh ! Village.

D’où l’interrogation du PDG du groupe Bernard Sauvaire. "On en vient à se demander si on ne devrait pas garder nos campings fermés jusqu’à l’an prochain parce qu’on fera 20 à 30% du chiffre d’affaires. Mais les frais de fonctionnement ne seront pas proportionnels. On ne peut pas fonctionner avec 20 à 30% de notre personnel."