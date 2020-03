Coronavirus et confinement : La collecte des déchets ménagers affectée dans le Poitou

Dans le Poitou, les collectivités et autres syndicats mixtes s'organisent aussi pour assurer la continuité de la collecte des déchets ménagers. Une collecte toutefois aménagée pour répondre aux impératifs du plan de lutte contre le coronavirus et les mesures de confinement.

Collecte des sacs et bacs noirs uniquement

Dans le Nord-Deux-Sèvres, la communauté de communes du Thouarsais précise que le service de collecte des déchets continue de fonctionner normalement. Collecte normale également à Niort et dans l'agglomération.

La communauté de communes de Parthenay Gâtine maintient le ramassage des ordures ménagères mais suspend celui des bacs jaunes jusqu'à nouvel ordre. Même chose dans le sud-Vienne. Dans ce département, le SIMER, syndicat intercommunal mixte de l'équipement rural, qui couvre en grande partie le sud et l'est du département annonce une modification large de ses tournées. C'est à dire qu'à partir de maintenant, dans les 99 communes couvertes par le syndicat mixte, les ripeurs ne ramasseront plus que les sacs noirs, et une seule fois par semaine. Le syndicat mixte demande aux usagers de trouver un moyen de stocker et de garder leurs sacs jaunes de déchets recyclables chez eux, car la plateforme de tri qui emploie 20 personnes à Sillars, dans le sud-Vienne a fermé, pour respecter le plan de prévention contre le COVID-19.

Une collecte par semaine, et c'est tout

Pour les communes collectées habituellement deux fois par semaine, la collecte s'effectuera uniquement une fois par semaine : à Montmorillon, le jeudi matin uniquement; à Chauvigny, le mardi matin seulement; à Civray, uniquement le lundi matin et à la Roche-Posay, le lundi toute la journée. Ailleurs dans la zone, le ramassage hebdomadaire est maintenu les jours habituels de collecte.

Aménagements de travail et sécurité renforcée pour le personnel

Dans les camions de ramassage, l'effectif a été réduit : seulement deux agents par véhicule : le chauffeur, et un ripeur, équipés de lunettes, de sous-gants jetables et de gel hydroalcoolique. La désinfection des cabines de camions-bennes sera renforcée. A l'heure actuelle, une 45 agents du SIMER sont disponibles pour la collecte des ordures ménagères dans le Civraisien, le Montmorillonnais, une partie du Châtelleraudais et certaines communes de Grand Poitiers.

Déchèteries fermées

Les déchetteries de Couhé et Chaunay sont fermées. Celle de Chauvigny fermera demain mercredi à midi, et ce, jusqu'à nouvel ordre. En Gâtine, les trois déchetteries de Parthenay, Thénezay et Amailloux sont fermées.