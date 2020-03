La commune et le CCAS de Vergèze (Gard) recensent les besoins des personnes âgées et vulnérables. Notamment si elles se trouvent isolées de leurs proches en raison du confinement dû à l'épidémie de Covid-19.

Coronavirus et confinement : la commune de Vergèze recense les besoins des personnes âgées et vulnérables

Les personnes de 80 ans et plus concernées

Difficile actuellement pour une personne âgée ou vulnérable de recevoir de la visite, surtout si ses proches sont confinés. ÀVergèze, la commune et le CCAS (centre communal d'action sociale) vont envoyer un courrier dans le courant de la semaine à toutes les personnes de 80 ans et plus. L'objectif : recenser toutes celles qui sont isolées et souhaitent être accompagnées. Toutes les personnes en situation d'isolement social sont également concernées.

Des numéros de téléphones et des adresses utiles

La ville met déjà à leur disposition et celle de leurs proches un tableau récapitulant les numéros de téléphone et adresses utiles de personnes susceptibles de leur apporter une aide : soutien moral, recensement, livraison de produits de première nécessité, portage de médicaments, etc...