Coronavirus et confinement : la mutuelle des motards crée une plateforme d'entraide

Les motards se mobilisent face au confinement. La Mutuelle des motards a lancé sur Facebook une plateforme de mise en relation entre les motards et des personnes qui auraient besoin d'un service. Lancée vendredi 3 avril, elle réunit déjà plus de 2.000 personnes volontaires à deux-roues pour aider.

Une manière pour Yannick Bournazel, salarié de la Mutuelle des Motards à l'origine du projet, de faire vivre l'esprit motard, même pendant la confinement. "Chez les motards, quand on voit quelqu'un sur le bord de la route et qu'il a deux-roues, on a tendance à vouloir s'arrêter. Peu importe son métier, sa fonction : on essaie de tendre la main parce qu'on est soudés autour de cette passion commune. Les gens veulent le montrer aussi, et on est plutôt fiers aujourd'hui de voir ce déchaînement de mains tendues vis-à-vis de ceux qui ont des problèmes dus à la situation actuelle et au confinement".

Sur la plateforme, beaucoup de propositions de courses et des initiatives citoyennes partagées. "Beaucoup de gens se demandent comment aider, et souvent on cherche à aider mais parfois le plus rapide c'est d'aller voir son voisin qui est un peu isolé. Quand un motard vient lui chercher sa liste de courses et lui ramène ses courses quelques heures plus tard, on brise cet isolement-là dû au confinement. C'est la solidarité qui nous rassemble, qu'on soit motards ou non-motards, peu importe".