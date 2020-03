Coronavirus et confinement : la Préfecture du Finistère apporte des précisions

Promener brièvement, et seul, son chien autour de chez soi, oui. Préparer longuement son prochain marathon ou son bronzage estival, non !

Le Préfet du Finistère a voulu clarifier quelques points concernant les dérogations aux mesures gouvernementales de confinement. "Le Ministre a dit avec parcimonie" a rappelé Pascal Lelarge.

Pascal Lelarge : Non, je ne peux m'entraîner, maintenir mon niveau physique et technique. J'ai un bon niveau en surf ? Tant pis ! Vous aurez un petit creux à la reprise (...) Si je suis à Pont-l'Abbé, je n'ai aucune raison d'aller faire du vélo jusqu'à Plomodiern. Le Ministre a dit avec "parcimonie". Ça ne répond pas aux attentes des sportifs, mais c'est comme ça pour quinze jours.

La mise en garde vaut aussi pour les propriétaires d'animaux de compagnie. En clair, la balade de Toutou est tolérée dans le pâté de maison, si elle n'est pas trop longue, et avec l'attestation de déplacement dûment remplie.

Selon Pascal Lelarge, les mesures sont désormais plutôt bien respectées par les Finistériens, après quelques dérives constatées lors des premières heures de confinement. Des plages bien fréquentées, par exemple, ou des plaisanciers ayant prétexté faire de l'activité physique pour rejoindre leur bâteau.

Pascal Lelarge : les forces de l'ordre ont pour mission de ne plus se faire embrouiller. Aux minoritaires, ce matin, j'ai dit : "voyez l'ampleur des conséquences, une économie très ralentie, on se met tous en risque... Si on fait ça pour que ça ne marche pas, ce n'est pas raisonnable. Ne faisons pas échec à ça."