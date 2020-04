Coronavirus et confinement : la ville de Saint-Gilles rouvre ses cimetières

C'est sous conditions et dans le plus strict respect des gestes barrières qu'Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles (Gard) a décidé de rouvrir les deux cimetières au public à partir du 4 mai. Une décision qui permettra aux familles de se recueillir sur la tombe de leurs défunts. La réouverture des deux cimetières se fera, aux horaires habituels en semaine, soit entre 7h et 18h30, en alternance entre les deux cimetières :

Lundi : cimetière Saint-Pierre (« cimetière vieux »)

Mardi : cimetière des Arnavès (« cimetière nouveau »)

Mercredi : cimetière Saint-Pierre (« cimetière vieux »)

Jeudi : cimetière des Arnavès (« cimetière nouveau »)

Vendredi matin : cimetière Saint-Pierre (« cimetière vieux »)

Vendredi après-midi : cimetière des Arnavès (« cimetière nouveau »)

Un registre pour les entrées

Les deux cimetières seront fermés le samedi et dimanche. Sur place, les arrosoirs et les robinets seront régulièrement désinfectés. Un accès aux sanitaires, équipés de savon, sera évidemment favorisé. L’entrée se fera par une porte unique, où le gardien du cimetière inscrira le nom et l’heure d’arrivée du visiteur sur un registre dédié. "Cette organisation pourra être perturbée en cas d’enterrement car la priorité de la ville de Saint-Gilles reste de protéger sa population : les visiteurs sont incités à respecter les distances de sécurité (au minimum 1 mètre entre les personnes) et bien sûr, d’éviter les rassemblements et d’appliquer les gestes-barrières." La ville rappelle qu’il n’est pas question d’aller se promener : le public est seulement autorisé à se rendre au cimetière pour se recueillir ou entretenir une tombe. Une attestation de déplacement dérogatoire sera nécessaire, il faut cocher la case 5, soit « Déplacement bref autour de mon domicile ». La gendarmerie nationale et la police municipale ont été informées