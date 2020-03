Coronavirus : la ville de Vauvert fait désinfecter les lieux publics

Depuis ce jeudi, la ville de Vauvert renforce les mesures de précaution pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. En plus du nettoyage habituel, les sept agents de l'entreprise Nicollin, prestataire du marché de propreté urbaine, désinfectent depuis ce jeudi les espaces public et le mobilier urbain dans tous les quartiers de la commune, particulièrement aux abords des lieux publics, des pharmacies, des espaces médico-sociaux et des commerces.

Aucun risque pour l'environnement

Équipés de gants de protection, de lunettes et de combinaison, les agents interviennent de 7h à 14h20 avec une balayeuse laveuse et un nettoyeur haute pression. Ils aspergent d'une solution bactéricide les rues et les lieux susceptibles d'être contaminés comme les bancs publics, les corbeilles de propreté, le mobilier urbain, les rampes ou encore les arrêts de bus. Le produit assainit les surfaces et les désinfecte sans rinçage. "Il est utilisé d'ordinaire pour désinfecter les aires de jeux d'enfants dans les squares, précise le maire Jean Denat. Il agit en cinq minutes et ne présente aucun risque pour l'environnement."

Ces opérations vont se poursuivre jusqu'à nouvel ordre.