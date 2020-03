Coronavirus et confinement : le collège Jacques-Prévert de Marseille crée une webradio avec ses élèves

Pour garder le lien avec les élèves et leur permettre de s'exprimer pendant cette période de confinement, le collège Jacques-Prévert de Marseille a eu l'idée de créer une webradio. Les élèves s'enregistrent chez eux selon un thème défini et envoient leur message qui est ensuite mis en ligne.

Ils ne vont plus en classe, ne voient plus leurs professeurs ni les surveillants et ne se voient plus entre eux, alors comment garder le lien avec les élèves pendant cette période de confinement ? Certes il y a les cours à distance, mais le personnel du collège Jacques-Prévert à Marseille a voulu établir un contact ludique qui puisse intéresser le plus grand nombre. C'est ainsi qu'est née, dans ce collège classé REP+, la webradio "Radio Prévert".

Le principe est simple : selon un thème défini par un comité de rédaction, les élèves ont la parole. Ils s'enregistrent chez eux via leur téléphone portable et envoient leur message à leur surveillante Alice Rives, à l'initiative du projet. C'est elle qui met ensuite en ligne les messages sur le site du collège.

"Quand l'établissement a dû fermer, je me suis dit qu'il était important d'assurer le suivi pédagogique "oral". C'est comme ça que nous avons eu l'idée de leur proposer de s'enregistrer chez eux. En plus, je suis un grand fan de radio !" (Rodrigue Coutouly, principal du collège Jacques-Prévert)

Cette semaine, les élèves ont pu envoyer un message de soutien au personnel soignant. Il n'y a aucune barrière : toutes les classes, tous les élèves peuvent participer et certains même le font dans une langue étrangère : japonnais ou espagnol.

"Aujourd'hui je voulais vous dédier ces quelques phrases à vous, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et tout le personnel hospitalier pour tous les jours et les nuits blanches que vous passez à sauver des vies, pour vos propres vies que vous mettez chaque jour en danger pour nous et même pour tout le monde. Vous êtes des héros du quotidien." (Une élève du collège)

Pour l'instant, une dizaine d'élèves ont franchi le cap. Le but est qu'ils soient de plus en plus nombreux chaque semaine. Ils peuvent ainsi raconter aussi leur quotidien, comment ils vivent le confinement, l'école à la maison, la vie sans les copains, etc.