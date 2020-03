Coronavirus : le Département du Gard distribue plus de 25.000 masques aux aides à domicile

Lundi et ce mardi, le Département du Gard a distribué 25.100 masques à 40 services d'aide à domicile (SAAD). La quantité livrée a été effectuée en fonction du nombre de salariés et donc du nombre de personnes bénéficiaires des SAAD, quelque 7.470 dans le département. Les agents territoriaux qui ont effectué la livraison de ces masques viennent de plusieurs directions mobilisées comme par exemple, celles de l’Éducation, de la Logistique, des Infrastructures et Déplacements, de l'Action sociale, etc.

Des masques récupérés dans les collèges

Les masques ont été récupéré, en lien avec l'Éducation nationale, dans tous les collèges gardois, sauf dans les établissements réquisitionnés pour accueillir les enfants des personnels soignants.