Le préfet de l’Hérault a décidé ce jeudi d’allonger la période de couvre-feu à Montpellier, Béziers et Sète. Il commence désormais à 21h au lieu de 22h et dure jusqu'à 5h, dans le cadre du confinement destiné à lutter contre la propagation du Covid-19.

Coronavirus et confinement : couvre-feu dès 21h ce jeudi à Montpellier, Sète et Béziers

