Coronavirus : le préfet de la région PACA en appelle au respect du confinement

En cette veille de week-end, Pierre Dartout, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Bouches-du-Rhône et de la zone de défense et de sécurité Sud rappelle à tous les habitants la nécessité de respecter le confinement.

Alors que les vacances scolaires se poursuivent et que certains habitants de la région seraient tentés d'aller prendre l'air et de se déplacer, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et préfet de la zone de défense et de sécurité Sud tient à rappeler à tous l'importance du confinement et du respect des gestes barrière. Pierre Dartout reconnait que "même si notre région est moins touchée que d'autres, la situation liée à l'épidémie de Covid-19 demeure très difficile en PACA."

Le nombre de personnes en réanimation a diminué dans la région, mais il demeure encore important, d'où un respect du confinement indispensable et qui doit se poursuivre, précise le préfet : "Le confinement est globalement plutôt bien respecté chez nous et je ferai tout pour que ce confinement soir respecté jusqu’au bout, c'est la seule condition pour pouvoir sortir de cette situation et amorcer un déconfinement à partir du 11 mai."

Des contrôles sur les routes ce week-end

Des contrôles sur les routes sont prévus en cette fin de semaine, "comme depuis le début des vacances scolaires", tient à rappeler le préfet, "et jusqu’à la fin de celles-ci pour toutes les zones, sur l'ensemble des autoroutes de la zone Sud" : A7, A8 et A9.

Pierre Dartout précise que "la présence des forces de police et gendarmerie a été suffisamment dissuasive pour éviter qu'il y ait des mouvements de population". Les statistiques montrent par exemple que "le nombre de voitures passées à certains péages étaient extrêmement limité. C'est bon signe", poursuit le préfet. _"Il faut que cela continue ce week-end." S_ur l’ensemble de la zone, la gendarmerie peut mobiliser environ 2.000 personnes pour assurer ces contrôles.