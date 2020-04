Coronavirus et confinement : le Secours Populaire des Bouches-du-Rhône lance un appel aux dons, il y a urgence

Le Secours Populaire des Bouches-du-Rhône lance un appel d'urgence. Depuis confinement le nombre de familles accueillies dans les antennes à Marseille a doublé et les dons sont en baisse car les collectes ne peuvent plus se tenir. Dans ces conditions il devient très dur d'aider la population.

La situation devient très préoccupante pour le Secours Populaire des Bouches-du-Rhône en raison du confinement lié à l'épidémie de coronavirus la précarité est en hausse et l'association manque de moyens pour venir en aide aux familles dans le besoin de plus en plus nombreuses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : depuis le début du confinement sur les 9 antennes d'urgence à Marseille, le nombre de familles accueillies a doublé. Au sein de l'antenne Felix Pyat qui accueille déjà 150 familles, 20 nouvelles familles par jour se sont inscrites.

L’arrêt de l’école signifie pour certains enfants la disparition de l’unique repas complet mangé à la cantine.

Comment dans ces conditions pouvoir maintenir la barre et continuer d'aide les plus démunis ? Les activités se poursuivent heureusement, dans les quartiers nord de Marseille par exemple, des livraisons sont organisées après prise de rendez-vous, dans le Pays d'Aix également le Secours Populaire livre des colis. A Aubagne l’équipe travaille en lien avec le CCAS et le collectif de transition citoyenne, l'aide alimentaire et d'hygiène est maintenue.

Appel aux dons

Mais les règles sanitaires pour protéger la population du Covid-19 empêchent les actions de collectes qui sont régulièrement organisées. Et pourtant elles représentent un tiers du financement des actions de solidarité déployées.Le Secours Populaire lance donc un appel aux dons financiers pour pouvoir venir en aide aux familles.

Ce ne sont pas les bras qui manquent, au contraire, le nombre de bénévoles a augmenté en 15 jours, 160 personnes sont venues renforcées les équipes. Aujourd'hui plus de 3500 bénévoles tentent d'apporter de l'aide aux familles mais le Secours Populaire se retrouve confronté à une baisse des dons inévitable.