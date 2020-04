Coronavirus et confinement : le sport en extérieur interdit en journée dans un petit village de Normandie

Dans le village des Grandes-Ventes en Seine-Maritime, comme à Paris, le maire a décidé d'interdire le sport en extérieur en journée. "On n'a jamais vu autant de personnes se mettre à la marche et au footing : c'est une façon détournée de pouvoir prendre l'air."

Aux Grandes-Ventes, en Seine-Maritime, comme à Paris, pour faire respecter le confinement contre l'épidémie de coronavirus, le maire décide d'interdire le sport en extérieur entre 10h et 19h. Nicolas Bertrand a pris un arrêté ce mardi 7 avril 2020, valable dès ce mercredi. "Pourquoi j'ai pris cette décision ? Parce que dans ma commune de 2.000 habitants, ça me mettait un peu hors de moi de voir des habitants faire chaque jour leur petite balade tous les jours."

Il ne s'agit pas de stigmatiser les sportifs assure le maire. "Ce n'est pas parce que je ne suis pas un maire sportif mais on n'a jamais vu autant de personnes se mettre à la marche ou au footing : c'est _une façon détournée de pouvoir prendre l'air_. Ça permettra de respecter le confinement un peu mieux."

L'annonce du maire, repérée par Le Réveil de Neufchâtel, fait réagir sur son compte Facebook. "Et ceux qui bossent dans la journée et qui veulent s'entretenir après le boulot, il font comment ?" demande "Seb Normandie". Ou encore pour Violaine Marchand : "Ceux qui font leur sport tout seul pas plus d’une heure avec leur attestation à jour seront ceux qui vont encore payer comme d’hab. A cause de ceux qui abusent."