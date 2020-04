Coronavirus : les archives de Marseille collectent les mémoires du confinement

Dans 10, 20 ou 30 ans, nous n'aurons peut-être pas oublié cette pandémie de Covid-19 et le confinement auquel nous sommes soumis, mais aurons-nous le souvenir précis de ce que nous ressentons tous les jours lorsqu'on se réveille ? Le souvenir de nos angoisses, nos questionnements, nos petits instants de plaisir, nos pleurs, de ces journées où certains sauvent des vies, continuent de travailler ? Aurons-nous le souvenir précis de ce que nous traversons ? Du manque que nous ressentons, manque de nos familles, de nos proches, de nos amis ?

À moins de tenir un journal intime, il est difficile, des années plus tard, de revivre ces mêmes émotions. Parce que nous vivons une période inédite et pour ne pas l'oublier, pour pouvoir la raconter comme nos aînés ont raconté la guerre, les archives de Marseille lancent une grande opération de collecte de mémoires.

Dessins, écrits, photos, films... Tout est permis

À vos crayons, stylos, feutres, appareils photos, à vos talents de cinéaste, photographe, dessinateur, conteur... Vous pouvez envoyer toutes vos créations qui rappellent le confinement et l'épidémie de Covid-19 aux archives de la ville de Marseille.

Ces documents seront conservés précieusement et qui sait, dans quelques années ils nous feront peut-être sourire. Et dans 100 ans, ils seront précieux, uniques. Et nos arrières-arrières-petits-enfants aimeront sûrement les consulter. Les propositions peuvent être envoyées à : memoireconfinement@marseille.fr

Vestiges du passé

Les archives de Marseille constituent l'un des plus anciens centres d'archives municipales de France, depuis le XIIe siècle. Elles conservent et mettent à disposition des documents d'origine publique ou privée, qui illustrent l’histoire de la ville dans de nombreux domaines (administration générale de la commune, finances, urbanisme et architecture, population, justice et police, commerce, agriculture et industrie, cultes religieux, instruction publique, culture…).