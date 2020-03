Coronavirus et confinement : les collectes de sang continuent rappelle l'EFS Nouvelle Aquitaine

Les mesures de confinement prises par les autorités pour empêcher la progression de l'épidémie de coronavirus ne doivent pas empêcher les dons de sang. C'est ce que rappelle l'Etablissement Français du Sang en Gironde et Nouvelle Aquitaine. Une collecte est organisée, par exemple, ce jeudi 19 mars au Barp. C'est possible également à la maison du don, située près du CHU Pellegrin à Bordeaux.

Oui, notre quotidien est à l'arrêt, comme suspendu, depuis mardi midi, mais il faut continuer à aller donner son sang, explique le docteur Delouane, responsable des prélèvements en Gironde. "Il faut maintenir les dons réguliers dans le temps et avec le confinement, on peut craindre que les donneurs ne se déplacent plus. On a déjà senti une baisse de fréquentation en fin de semaine dernière. Le message à materler, c'est qu'il y a toujours besoin de dons pour les malades en attente de transfusion et que les globules rouges ne peuvent être conserver que 42 jours, et les plaquettes, simplement 7 jours".

L'EFS pour notre région Nouvelle Aquitaine, a besoin de 1000 dons par jour pour satisfaire les besoins, pour les malades et/ou accidentés. "D'autant que toutes les collectes dans les lycées sont annulées avec les fermetures d'établissements décidés par le gouvernement pour une durée indéterminée".

Pour se rendre à un point de collecte, il suffit juste d'avoir un justificatif sur soi (de déplacement dérogatoire) et de cocher la case "assistance à personnes vulnérables".