Coronavirus et confinement : les commerces ouverts répertoriés par quartiers à Nîmes

Pour savoir où trouver près de chez soi les commerces qui sont ouverts, la ville de Nîmes met en place un répertoire quartier par quartier. Pour chaque commerce recensé (boulangerie, pharmacie, boucherie, alimentation générale (hors très grande distribution), tabac-presse, fruits et légumes, caviste, poissonnerie, chocolaterie-biscuiterie), on trouve également ses horaires aménagés durant la période de crise sanitaire et les éventuels services de livraison ou drive.

Plus de 250 commerces déjà référencés sur le site en ligne créé spécialement

Chaque commerçant, contacté par la direction du commerce, est libre d’accepter d’être répertorié sur le site de la Ville. Une mise à jour quotidienne des informations sera effectuée en fonction des accords des commerçants joints. Les commerçants non encore répertoriés et qui souhaitent se faire connaître sont invités à contacter la direction du commerce en envoyant un mail à : direction-commerce@nimes.fr

Des distributeurs de gel hydroalcoolique dans certains commerces

La ville a par ailleurs décidé d'installer 15 panneaux de prévention rappelant les gestes barrières dans les supérettes de l’Écusson : Monoprix Amiral Courbet, Franprix Amiral Courbet, Carrefour City Saint-Beaudille, Carrefour Express Gambetta, Casino rue de Halles, Carrefour rue des Halles, Utile place de l’Horloge, Spar place Moncalm, Carrefour rue de la République, Spar avenue Jean-Jaurès, Utile rue du Mail, Petit Casino avenue Jean-Jaurès, Carrefour rue Emile-Jamais.

Elle installe également des distributeurs de gel hydroalcoolique aux Halles. Elle proposera gratuitement ce dispositif à ces supérettes, ainsi qu’au Mas des Agriculteurs. Ils permettent de se désinfecter les mains sans contact .