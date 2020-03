Coronavirus et confinement : les conseils pour ne pas se laisser déborder par les écrans

Alors que le gouvernement a imposé ce mardi des mesures de confinement à domicile pour tenter de ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus Covid-19, les écrans, déjà bien présents, ont pris une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Ils sont devenus indispensables pour communiquer avec ses proches, faire l'école aux enfants, regarder un film, jouer en ligne mais également travailler à distance. France Bleu vous donne quelques conseils pour mieux vivre ces moments de connexion intense.

Se discipliner

Travailler à domicile tout en faisant l'école aux enfants, les sollicitations numériques sont nombreuses alors que l’ensemble du pays est en confinement, il va falloir limiter le temps passé sur les écrans. Des outils existent pour vous permettre de décrocher un peu notamment sur les smartphones et les tablettes sous Androïd ou sous IOS, mais vous pouvez aussi instaurer un temps sans écran consacré à d'autres activités. Et si jamais cela ne suffit pas pour mieux gérer la consommation numérique de la famille, la solution radicale c'est de couper le wifi à certaines heures.

Gérer les notifications

Si vous travaillez à distance vous avez certainement noté ces derniers jours un déferlement de mails, notifications et autres sollicitations, que ce soit dans la sphère publique ou la sphère privée. La plupart des applications de messagerie permettent de mettre en sourdine les notifications qui ne vous paraissent pas indispensables, voir de les couper pendant plusieurs heures pour souffler.

Pour être efficace, il faut aussi prendre le temps de poser des règles, notamment pour l'activité professionnelle. L'idée principale est de définir les canaux de communication que vous utilisez pour prioriser vos réponses. Par exemple, la communication à plusieurs sur Whastapp, les SMS pour les urgences ou le mail pour les informations qui demandent des précisions.

Prendre ses outils en main

Quand on travaille à domicile, avec un matériel pas toujours adapté, les problèmes techniques peuvent vite devenir un enfer. Il va falloir s'adapter, s'entraider mais aussi apprendre à régler le plus simple par soi-même. Nos confrères du Monde proposent quelques ressources pour aider à réaliser les dépannages les plus simples. Pour le reste, les forums en ligne fourmillent de bons conseils et de personnes prêtes à vous aider, posez votre question dans un moteur de recherche et vous trouverez très probablement la marche à suivre pour résoudre votre problème.

Vous pouvez aussi tenter de joindre un réparateur informatique puisque ces professionnels sont autorisés à ouvrir pendant la période de confinement.

Les gestes barrières

Les smartphones qui nous accompagnent tout au long de la journée sont un nid à microbes et même si vous vous lavez régulièrement les mains, il faut également les nettoyer. L'idéal pour désinfecter un smartphone c'est de l'essuyer avec une lingette imbibée d'alcool (à 70° maximum sous peine d’abîmer l'appareil). Faute d'alcool et de lingettes, vous pouvez utiliser du coton avec de l'eau savonneuse (si votre mobile est un minimum étanche) mais juste quelques secondes.

La mesure la plus efficace reste de laisser votre smartphone chez vous quand vous sortez, si vous le pouvez, et bien vous laver les mains avant de le reprendre.

Adopter une hygiène numérique

Le conseil est valable en permanence mais encore plus en ce moment où les virus informatiques se multiplient, il faut rester particulièrement vigilants/ Veillez à ne jamais ouvrir les mails douteux (de provenance inconnue ou non sollicités, pièces jointes et liens douteux, …), téléchargez des applications mobiles uniquement depuis les stores d’applications officiels (Apple Store, Android) et mettez à jour votre antivirus évidemment.