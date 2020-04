Coronavirus et confinement : les déchèteries rouvrent leurs portes dans le Gard

Deux semaines avant la fin du confinement, les déchèteries rouvrent leurs portes. C’est le cas notamment dans l’agglomération de Nîmes. Lundi 27 avril, dix déchèteries sur les quinze que compte la métropole accueilleront de nouveau du public. Vous serez autorisés à déposer toutes sortes de déchets (pas seulement les déchets verts).

Pour s'assurer du respect des gestes barrières, du personnel supplémentaire a été embauché. Les voitures devront entrer une par une, et tout sera désinfecté régulièrement.

N’oubliez pas votre attestation de déplacement (vous devrez cocher la case des achats de première nécessité) et dans la mesure du possible, munissez-vous d’un masque et de gants. Enfin, essayez si vous le pouvez d’éviter les jours de grande affluence, à savoir le week-end. La quasi-totalité des déchèteries de la métropole sont ouvertes 7j/7.

Les déchèteries ci-dessous seront ouvertes à partir du lundi 27 avril aux horaires suivants :

NIMES (Saint Césaire - Ancienne Motte - Les Lauzières) - 7j/7 de 8h30 à 19h

(Saint Césaire - Ancienne Motte - Les Lauzières) - 7j/7 de 8h30 à 19h SAINT GILLES - 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

- 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 SAINTE ANASTASIE – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

– 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 VAUNAGE – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

– 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 REDESSAN – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

– 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 BOUILLARGUES – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

– 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 MARGUERITTES - du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

- du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 GARONS selon les horaires habituels du lundi au samedi

Les déchets verts uniquement dans l'agglomération d'Alès

Dans l’agglomération d’Alès, 8 déchèteries ont rouvert partiellement vendredi 24 avril, uniquement pour se débarrasser des déchets verts.

- Déchèterie d’Alès : du lundi au samedi de 14h00 à 17h00 (sauf jours fériés).

- Déchèteries d’Anduze, Les Salles du Gardon, Saint Césaire de Gauzignan, Saint Martin de Valgalgues, Salindres, Ribaute les Tavernes, et Thoiras : du Mardi au Samedi de 14h00 à 17h00 (sauf jours fériés).