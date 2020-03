Coronavirus et confinement : les femmes venant d'accoucher au CHU de Nîmes peuvent sortir plus tôt

Pouvoir rentrer chez soi le plus rapidement possible quand on vient d'accoucher. C'est ce que souhaitent de nombreuses mamans. Qui plus est en cette période de coronavirus. Au CHU de Nîmes, c'est possible depuis 2015 grâce au dispositif "sorties précoces" mis en place grâce à un réseau Ville-Hôpital. Toutes les femmes qui viennent d'accoucher peuvent en bénéficier.

Une sortie deux ou trois jours après l'accouchement

Les mamans qui ont eu un accouchement par voie naturelle peuvent sortir deux jours après, trois pour celles qui ont eu une césarienne. L'enfant ne doit présenter aucun facteur de risque ni aucune anomalie à l'examen clinique. C'est le médecin qui dans tous les cas donne son autorisation pour un départ anticipé. Le lendemain de la sortie (week-end inclus), une visite doit par ailleurs être organisée au domicile de la maman et du nouveau-né par une sage-femme libérale en s'assurant de la possibilité de bien pouvoir réaliser les tests de dépistage obligatoires. Un médecin généraliste ou un pédiatre doit voir en consultation l’enfant entre le sixième et le dixième jour de vie afin de remplir le certificat du 8e jour.

Une plateforme de renseignements au CHU

En cette période de Covid-19, le CHU de Nîmes met en place une plateforme de renseignements pour répondre aux questions des futures accouchées. On leur donnera les noms et numéros de téléphone des sage-femmes et des médecins généralistes ou des pédiatres qui prendront le relais en ville après leur sortie.

Hotline d’informations « sortie précoce à la maternité » : 04 66 68 35 83 (9h30-12h30 et 13h30-16h)

Adresse e-mail « sortie précoce »: sortie.precoce.mat@chu-nimes.fr