Coronavirus et confinement : les femmes victimes de violences accueillies dans des hypermarchés d'Avignon

Les pharmaciens sont déjà mobilisés pour relayer les appels à l'aide des femmes victimes de violence mais à Avignon, c'est dans les hypermarchés Auchan que les femmes peuvent se confier. L'association d'Aides aux Victimes et le Planning Familial de Vaucluse ont voulu aller à la rencontre des femmes qui souffrent de violence pendant le confinement. Cet accueil confidentiel a lieu tous les matins dans le principal centre commercial de l'agglomération d'Avignon, au Pontet. Un autre hypermarché d'Avignon accueille ces associations deux matinées par semaine au centre commercial Mistral 7.

Hypermarché... et hyper discrétion pour celles qui souffrent

Pour permettre aux femmes de se confier en allant faire les courses, un panneau discret dans la galerie commercial aiguille les femmes vers la caisse centrale de l'hypermarché Auchan au Pontet. Toujours aussi discrète, c'est la conseillère du Planning Familial de Vaucluse Sylvie Lopez qui les recevra "dans un bureau à l'écart du monde. Personne ne voit, personne n'entend ce qui se dit. C'est la caisse centrale qui nous appelle lorsqu'une femme se présente pour des violences. Si la personne a besoin de parler, on recueillera sa parole. Sinon, on peut mettre en place un hébergement d'urgence ou on appellera la gendarmée pour déposer plainte si la personne le désire".

Une seule femme s'est confiée pour l'instant mais les violences ont augmenté de 30% depuis le début du confinement.

SMS discret au 114 quand la victime ne peut pas parler

Une autre solution discrète a été mise en place, le 114, un numéro d'urgence pour envoyer des textos ou des SMS 24 heures sur 24.

Sylvie Lopez explique que ce numéro d'urgence est une solution pour les femmes "enfermées avec un compagnon qui met la pression. Forcément, elles ne peuvent pas parler. Envoyer un texto c'est plus facile que de téléphoner ou de sortir".

L'accueil des femmes victimes de violences sera maintenu jusqu'à la fin du confinement dans les galeries commerciales des hypermarchés Auchan :