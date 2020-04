Coronavirus et confinement : les moines de Sénanque suggèrent de retrouver le silence

Les six moines cisterciens de Sénaqnue (Vaucluse) ont librement choisi une forme de confinement religieux. Ils suggèrent de profiter de cette crise sanitaire pour vivre des relations familiales renouvelées et savourer le silence.

Dans le Vaucluse, les moines de l'abbaye de Sénanque sont confinés... depuis 1148 ! Ils ont choisi de se retirer pour prier. L'abbaye est fermée : plus de messes publiques, plus de visites du monastère niché au creux d'un vallon tapis de lavandes. L'expérience des moines eut aussi servir en période de confinement, notamment pour retrouver le silence.

Goûter au silence pendant le confinement

Les 6 moines cisterciens de Sénanque ont choisi de se retirer, confinés avant l'heure comme Frère Jean Marie : "tout ceux et celles qui sont confinés peuvent vivre une forme de vie monastique avec un temps de méditation, un recentrement sur l'essentiel. Ceux qui ont la foi peuvent prier."

Le premier office est célébré à 04h30 chaque matin à Sénanque. Frére Jean Marie nous suggère d'autres horaires : "tout le monde n'a pas un appel à être moine. Il est nécessaire d'adapter un temps de repos, un temps de détente, de relations familiales renouvelées et un temps de temps de silence".

Penser à ses proches, comme Caïn

Même cloîtrés au monastère de Sénanque, les frères portent masques et gants : "c'est une mesure de prudence pour soi-même et les autres. On est responsable des autres. C'est ce que disait Dieu à Caïn dans la Bible : qu'as-tu fait de ton frère?" Justement, les moines encouragent chacun prendre quelques instants de sa journée pour appeler parents éloignés et amis confinés.