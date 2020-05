Coronavirus et confinement : "les patients devront être patients", insistent les dentistes de Vaucluse

Les dentistes s'inquiètent du manque de gants, visières et masques. Ils ont offert leurs stocks aux hôpitaux et ne trouvent pas de matériel pour soigner les patients sans soin depuis le 13 mars. Ils devront sélectionner les patients prioritaires. Ils redoutent aussi une contamination au Covid-19.

Les dentistes de Vaucluse cherchent du matériel pour reprendre leur activité après le 11 mai. Dés le début du confinement, ils ont offert aux hôpitaux leurs stocks de masques, gants et blouses. Aujourd'hui leur stock leur permet de reprendre seulement pour quelques jours. En Vaucluse, le président du conseil de l'ordre des dentistes estiment qu'un tiers des dentistes pourrait être contaminé par le Covid-19 avant la fin de l'année.

Dentistes à poil de matériel

Il y a des dentistes à poil sur internet (#dentisteapoil), en photo tout nus parce qu'ils manquent de visières, gants, masques, sur-blouses ou produits de nettoyage. Pour le président des dentistes de Vaucluse, il y a encore pluss drôle : la façon dont le gouvernement organise la distribution de 24 masques par semaine par dentiste : "on ne sait pas si on devra payer ces masques mais le plus comique, c'est qu'il faudra s'inscrire sur un site et cocher sa profession pour que le pharmacien nous fournisse. Hé bien, la profession de chirurgien-dentiste n'existe pas sur ce site! "

Profession très exposée aux postillons

Les dentistes sont la profession la plus exposée en deuxième ligne. A 30 cm de la bouche du patient, ils respirent postillons et micro-gouttelettes. Frédéric Camillieri le président des dentistes de Vaucluse, ajoute que "lorsque le patient est sorti il y a plein de choses à faire pour nettoyer et désinfecter le cabinet. Et là, le dentiste va respirer tout ce qu'il ne faut pas respirer ! Je ne pense pas que les patients aient grand chose à craindre. J'ai peur qu’on apprenne avant la fin de l'année qu'un tiers des dentistes de France est atteint par le coronavirus. Je suis très inquiet pour mes confrères.

Etre patient avant de faire soigner ses dents

Les 320 dentistes de Vaucluse préviennent leur patients: il y aura des priorités pendant quelques semaines pour soigner. Frédéric Camillieri, le président du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de Vaucluse, : "pendant les deux premières semaines, il va y avoir encore une sélection très drastiques des patients. Il faudra prendre en priorité les urgences médicales. Une couronne descellée ou une appareil dentaire qui blesse ne seront pas prioritaires. Il va aussi falloir finir les patients qu'on a abandonnés dans la nature depuis le 13 mars avec des soins dentaires à moitié faits dans la bouche. Il va falloir que les patients soient patients pour être soignés" insiste Frédéric Camillieri

En attendant le déconfinement et la ré-ouverture des cabinets, les dentistes assurent des soins d'urgence.