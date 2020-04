Coronavirus et confinement : les professionnels du BTP demandent la réouverture des déchetteries

Les professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics demandent la ré-ouverture des déchetteries. Les entreprises du BTP ne comprennent pas qu'elles puissent travailler... mais pas se débarrasser correctement des déchets des chantiers. Conséquences de la fermeture des déchetteries, les décharges sauvages se multiplient et les chantiers sont encombrés de déchets.

Déchetteries fermées et dépôts sauvages en bordure de la Durance

Une cheffe d'entreprise de maçonnerie dénonce un véritable scandale. Les chantiers d'Anne-Marie Cheix sont autour d'Aix-En-Provence. Elle n'arrive pas à en traiter les déchets : "je trouve scandaleux qu'on ne puisse pas évacuer les déchets des chantiers. C'est scandaleux car les employés des déchetteries sont dans des locaux abrités. Je ne vois vraiment pas où est le problème sanitaire dans les déchetteries." Lorsqu'elle retourne à son domicile dans le nord des Bouches du Rhône à Chateurenard, Anne-Marie Cheix déplore la multiplication des décharges sauvages : "J'abrite à proximité de champs et d'abricotiers et là, ça benne, ça benne sur les berges de la Durance. Je trouve terrible que les mairies ou la Métropole ne fassent pas le nécessaire pour le traitement des déchets de chantier. C'est scandaleux"

Ouvrir les déchetteries aux professionnels du bâtiment

Anne Marie Cheix demande la réouverture des déchetteries, au moins partiellement : "peut-être réserver l’accès aux professionnels du bâtiment avec leur carte professionnelle ? Il faut que les déchetteries ouvrent au moins à la demie-journée : on arrive, on vide et on s'en va. Tout est trié sur les chantiers : ce sont des déchets propres. On peut pas vivre dans les porcheries; les chantier deviennent des porcheries. C'est pas normal."