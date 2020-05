80% des écoles de Vaucluse accueilleront dès mardi 12 mai des élèves. Des mesures sanitaires sont prévues mais les enseignants s'inquiètent car ils estiment impossible de respecter distance et brassage des élèves.

Déconfinement : rentrée en petits groupes et inquiétude des enseignants en Vaucluse

Dans les écoles primaires et maternelle, les enseignants doivent complètement revoir les procédures pour accueillir les élèves. 80% des communes de Vaucluse rouvrent leurs écoles mardi 12 ou jeudi 14 mai. Seules deux restent fermées. Collèges et lycées reprendront plus tard : au 18 mai pour les collégiens ou peut-être en juin pour les lycéens.

Dernier jour pour nettoyer et désinfecter

La rentrée se sera mardi ou jeudi ou la semaine prochaine selon les communes et le niveau des enfants de la maternelle au CM2. Les enfants seront par groupe de 10 maximum en maternelle, 15 en primaire. Les tables seront espacées, le matériel nettoyés et de nouveaux cheminements seront en place pour éviter la cohue dans les couloirs. Il y a parfois des bâches sur les armoires. Nouveaux horaires aussi selon les niveaux pour entrer en classe dans certaines communes.

L'Éducation nationale a prévu des masques pour les enseignants mais beaucoup de maîtres ou maîtresses sont inquiets. Leur ministre se veut rassurant mais ces enseignants savent que dans leur classe, il est impossible de respecter les consignes sanitaires, surtout en maternelle. Certains maires ont déjà décidé de ne pas rouvrir leur école, ce sera au mieux le 18 mai.

Pour les collèges, rentrée prévue le 18 mai. Le département donne la priorité à la santé et n'exclut pas que certains collèges de Vaucluse restent encore fermés la semaine prochaine.

Les lycéens devraient retourner en classe peut-être en juin. Pas de date précise. En attendant, les cours se poursuivent sur internet.

Les enseignants sont inquiets.

Aucun impératif pédagogique, la priorité c'est la santé. Mais dans quelles conditions ? L'Education Nationale a fourni des masques et parfois en Vaucluse, de fausses bonnes idées comme des tutoriels pour fabriquer des masques avec des mouchoirs en papier. Ce sont les enseignants qui connaissent le mieux leur école. Ils ont tracé eux-même des parcours avec du scotch, du papier pour éviter les croisements dans les couloirs. Des mairies se sont parfois trompées de porte pour peindre la limite à ne pas franchir pour les parents. Des jeux abandonnés depuis deux mois sont désinfectés avant d’être condamnés. Parfois les enseignants achètent eux-même de la Rubalise ou des bâches de protection en magasin de bricolage.

Ce sont les enseignants qui connaissent le mieux les élèves : malgré ce que dit leur ministre, il savent qu'il est impossible d'appliquer toutes les consignes sanitaires, surtout en maternelle. Les directeurs d'école pointent aussi la méthode expéditive : modifier les règles d'une école devrait être approuvé par le conseil d'école... qui n'a pas pu être réuni. lls interpellent aussi l'Education Nationale pour que les formateurs désœuvrés et les remplaçant viennent renforcer les enseignants en classe. Les parents d'élèves demandent aussi que la rentrée soit reportée à la semaine prochaine.