Coronavirus et confinement : réouverture partielle des cimetières à Vernon

Fermés depuis le 24 mars, les deux cimetières de Vernon, le cimetière des capucins et le cimetière de Vernonnet, vont rouvrir plusieurs heures par jour à partir du jeudi 23 avril, "les jeudis, samedis et mardis matin de 8h à midi" annonce la Ville sur les réseaux sociaux. De nombreux habitants avaient sollicité la mairie pour la réouverture des cimetières dont l'accès était uniquement possible jusqu'à présent pour les inhumations et les travaux.

La Ville rappelle qu'il faut cocher la case numéro 4 "déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants" sur l'attestation de déplacement dérogatoire.

Pour toute information sur le Covid-19, la ville de Vernon a mis en place un numéro vert 0.8000.27.200