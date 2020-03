Coronavirus et confinement, tous solidaires ! France Bleu Gironde relaie chaque matin vos initiatives à 8h45

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, préparation de repas, cours en ligne, etc… Chaque matin, Dominique Bourdot et l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, mettent en avant vos initiatives solidaires.

France Bleu Gironde tous solidaires avec aujourd'hui des pizzas pour les soignants du CHU, l'ONBA qui diffuse des concerts sur les réseaux sociaux, une cellule de crise mise en place par la CCI de Bordeaux, et une ligne ouverte pour remercier et encourager les soignants mobilisés contre le Coronavirus !

Des Pizzas pour le CHU de Bordeaux

Bartolo Russo, Napolitain et Bordelais d'adoption est réputé pour ses Pizzérias dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux et dans le quartier St Augustin. Depuis le début du confinement, il livre gratuitement pendant 10 jours avec son équipe 200 pizzas et 200 plats du jour à l’hôpital Pellegrin. Les personnels des services de dialyse, de réanimation et d'infectiologie vont pouvoir se régaler : 6 fromages, végétarienne (aux légumes), classique Margarita (tomates mozza), Regina (champignons et jambon). Isabelle Wagner nous présente cette initiative solidaire et gourmande !

Bartolo Russo prépare ses pizzas © Radio France - Radio France

L’ONBA diffuse des concerts en ligne

Malgré cette période d'arrêt temporaire de la programmation toutes les équipes de l'ONBA souhaitent maintenir un lien avec leur public. Dans le cadre de l'Opération #CultureChezNous lancée par le Ministère de la Culture, ne ratez pas la soirée événement du mardi 31 mars, avec la diffusion de l'intégralité du gala lyrique exceptionnel enregistré le 11 mars dernier au Grand-Théâtre de Bordeaux. Rendez-vous à 21h sur les réseaux sociaux de l'ONB (Facebook, Instagram et Youtube) pour écouter le ténor Pene Pati, la soprano Nadine Sierra, la mezzo-soprano Adèle Charvet et d'autres artistes de renom interpréter les plus grands airs d'opéra.

Cellule de crise de la CCI Bordeaux

Depuis le début de l’épidémie et des mesures de confinement, la CCI de Bordeaux a mis en place une cellule de crise pour venir en aide aux entreprises en difficultés. A ce jour, plus de 500 demandes ont été traitées. 184 pour les formalités CFE et formalités Export et plus de 300 sur les infos concernant les mesures gouvernementales (aides financières disponibles, temps partiel, Suspension des charges et des loyers, etc… Si aucun RDV « physique » ne peut être pris, en raison du confinement les services de la CCI sont disponibles par mail à l’adresse suivante : contact@bordeauxgironde.cci.fr. Il suffit de laisser ses coordonnées pour qu’un conseiller puisse rappeler.

France Bleu remercie les soignants

France Bleu a mis en place un répondeur destiné à recueillir vos messages de soutien à celles et ceux qui luttent au quotidien contre le Coronavirus. 01 56 40 24 24 voilà le numéro à composer pour laisser un message de gratitude, de reconnaissance, de remerciements et mettre à l’honneur les soignants, chercheurs, commerces alimentaires, agents de propreté, enseignants, forces de l’ordre, agents de la fonction publique, pompiers, bénévoles... Ces messages sont diffusés tous les soirs à 20 heures après le top horaire et sont suivi de la diffusion quotidienne de la chanson de Soprano « A nos héros du quotidien » qui est l'hymne de France Bleu.