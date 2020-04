Coronavirus et confinement : un nouveau centre d'accueil d'urgence ouvert à Nîmes

Ce nouvel hébergement d'urgence est un hôtel B&B, situé au 83, rue de la République à Nîmes. Il a été réquisitionné ce lundi par le préfet du Gard pour accueillir 72 personnes isolées ou en couples, avec ou sans enfants. À ce jour, il accueille 42 personnes. L’établissement permet le confinement des personnes sans domicile fixe et aux personnes les plus fragiles, logées en hébergements d’urgence ou en logements collectifs et qui ne peuvent y rester en raison de promiscuité. Le 115 assure la régulation des 72 places de cet établissement. Les personnes hébergées bénéficient de deux repas par jour grâce à la communauté de communes de Petite Camargue et d’un petit déjeuner fourni par les Restos du Cœur. La gestion de l’établissement est confiée à la Croix-Rouge qui assure une prise en charge continue de cette population vulnérable, de jour comme de nuit.

189 places dans le Gard

Cet hôtel vient compléter l'hébergement déjà mis en place au gymnase des oliviers à Nîmes, au site Montaury et à l'ancien institut médico-éducatif de Rochebelle à Alès. 189 places supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 660 places d’hébergements d’urgence déjà disponibles sur le territoire gardois.

Un centre de "desserrement" d'ici quelques jours à Aimargues

En complément de ces sites d'hebergement d'urgence, un centre de desserrement sera ouvert dans les prochains jours à Aimargues. Ce sera le seul centre du Gard habilité à prendre en charge des personnes isolées et relevant des dispositifs d'urgence, atteintes du Covid-19 mais dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation.