Coronavirus et confinement : une plateforme d'entraide en ligne pour les Lozériens

Cette plateforme en ligne est entièrement gratuite. Elle est proposée par le Conseil départemental de Lozère . On peut y proposer ses services ou demander une aide matérielle, morale voire juste une présence pour limiter l'isolement des personnes seules.

Le Réseau d'entraide du département de la Lozère est ouvert à tous les habitants, aux associations, à des acteurs privés ou publics qui ont besoin d'aide ou ont des services à proposer.

L'anonymat est respecté

Les propositions et les recherches sont géolocalisées et la recherche est facilitée par une interface cartographique, mais l'anonymat des personnes est respecté. Les contacts entre les " aidants" et les "aidés" sont possibles par courriel ou par téléphone et à la discrétion de chacun.