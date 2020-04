Coronavirus et confinement : une plateforme nationale pour mettre en relation étudiants et personnes âgées

Une jeune vauclusienne a monté une plateforme nationale baptisée Granny et Charly début mars, qui met en relation des étudiants et des personnes âgées. Avec le confinement, ces jeunes proposent bénévolement d'aller faire les courses, de l'administratif ou des appels pour maintenir un lien social.

Mettre en relation des étudiants et des personnes âgées ou des aidants, c’est l’objectif d’Amélie Frély. Cette jeune vauclusienne de 28 ans a monté une plateforme nationale baptisée Granny et Charly juste avant le confinement. Elle compte aujourd'hui plus de 700 étudiants inscrits. L’idée de départ, c’est de permettre aux personnes âgées de rester chez elles, en leur proposant les services de jeunes qui cherchent à compléter leur fin de mois.

Ce projet a germé dans la tête d'Amélie Frély au contact de ses deux grands-mères. "Elles vivent isolées dans la Sarthe et dans la région versaillaise. Elles ne font pas grand chose de leur journée. Je me suis dit qu'il manquait une solution pour faire venir quelqu'un à leur domicile, les occuper avec des activités. Ma grand-mère de Versailles par exemple, aime beaucoup aller au théâtre, donc pourquoi pas avec un étudiant".

Des services bénévoles en période de confinement

Normalement, le panel de services est large : aller faire des courses, faire des tâches administratives, de petits travaux, des sorties. Les étudiants sont rémunérés en chèques emploi service. Mais avec le confinement, Amélie Frély a décidé que tous les services seraient bénévoles.

Les étudiants passent un entretien de motivation avant que leur candidature soit validée sur la plateforme. Amélie Frély les sensibilisent aussi aux bons comportements à avoir avec les personnes âgées. Leur identité est aussi vérifiée.

Des appels aux résidents des Ehpad

Pour réussir à toucher les personnes âgées isolées, Amélie Frély a commencé à contacter les collectivités. Des partenariats sont en train de naître également avec les Ehpad. Les étudiants volontaires passent un coup de fil aux personnes dans les maisons de retraite, pour rompre l'isolement. Car même si les visites familiales ont à nouveau été autorisées ce lundi 20 avril, de nombreux résidents sont encore seuls. "Nous voulons faire matcher le profil de nos étudiants avec ceux des personnes âgées. Au téléphone, ils peuvent aborder des sujets aussi variés que la politique, la cuisine, l'histoire ou le jardinage", commente Amélie Frély.

Pour pouvoir bénéficier des services de Granny et Charly, vous pouvez vous inscrire en ligne ou par téléphone au 06 47 89 37 08.