Coronavirus et confinement : voici la nouvelle attestation de sortie dérogatoire

24 heures après que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le durcissement de certaines mesures de restriction liées au sport, aux marchés et aux rendez-vous de santé, le ministère de l'Intérieur a dévoilé ce mardi un nouveau modèle d'attestation de déplacement dérogatoire.

Une ligne a été ajoutée à la fin du formulaire obligatoire depuis le 17 mars. Il faut désormais signer, dater mais aussi donner l'heure exacte à laquelle vous choisissez de sortir.

► Téléchargez l'attestation de déplacement sur le site du ministère de l'Intérieur

Aucune version électronique n'est acceptée par les forces de l'ordre. Il est obligatoire de remplir une version imprimée, ou de recopier le texte officiel manuellement sur papier libre. Le montant de la verbalisation s'élève à 135 euros (375 euros en cas de majoration).

Les règles en vigueur pour les déplacements

En vertu d'un décret publié mardi, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit. Des exceptions sont prévues pour les situations suivantes, il est obligatoire de se munir d'une attestation :

- les trajets domicile-travail et déplacements professionnels ne pouvant être différés

- les déplacements pour effectuer les achats de première nécessité ou nécessaires à l'activité professionnelle

- les déplacements pour motifs de santé qui ne peuvent être différés

- les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et pour la garde d'enfants

- l'exercice d'une activité physique individuelle, dans la limite d'une heure par jour et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile

- les promenades entre personnes vivant au même domicile ou pour les besoins des animaux de compagnie, également limitées à une heure par jour et dans un rayon d'un kilomètre

- les déplacements pour répondre à une convocation de la police, de la gendarmerie, de la justice, ou pour participer à des "missions d'intérêt général" à la demande de l'administration.